Neném, da dupla com Pepê, anuncia casamento

A cantora Neném, da dupla com Pepê, anunciou na quarta-feira, 20, que vai se casar com a namorada Thais Baptista. A revelação foi feita durante os bastidores do espetáculo do ex-BBB Vagner Lara, na casa de shows Biroska, em São Paulo. As informações são do site Ego.

O casamento será realizado em julho, mas não terá cerimônia religiosa. "Vou me casar no dia 6 de julho, que é também meu aniversário. Vai ser em uma casa de festas, não faremos cerimônia religiosa", afirmou a cantora.

Nénem e Thais planejam um casamento tradicional e tem planos de ter filhos. "Ela vai se vestir de noiva e eu vou de terno. Estou ansiosa", disse a cantora, que completou: 'Vamos tentar inseminação artificial de novo. Mas não descartamos a possibilidade de adotar."

