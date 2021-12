"Nem doeu mesmo", diz Ratinho sobre tombo durante gravação do programa

O apresentador Ratinho passou por uma saia justa durante as gravações do seu programa. Na cena que foi ao ar nesta sexta-feira, 10, o apresentador, que estava gravando o quadro “Jornal Rational”, não percebeu que tinha um degrau no palco e levou uma grande queda.

No momento do acidente, Ratinho estava tentando fugir de um balde de água, mas acabou indo ao chão.

Rolando pelo chão e com cara de dor, o apresentador, que estava trajando um colete do palmeiras, foi rapidamente socorrido pela produção.

Em sua conta do Twitter, Ratinho aproveitou para rir do incidente. “Nem doeu mesmo”, publicou ele, junto com o vídeo do tombo.

Da Redação

