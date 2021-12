O show de Nego do Borel na madrugada desta segunda-feira, 6, acabou em confusão. O funkeiro desceu do palco para brigar com uma pessoa que estava na platéia e que, segundo ele, teria o atacado verbalmente com palavras racistas, além de ter jogado bebida e pedras de gelo no palco. "Fui chamado de preto safado e acabei perdendo a cabeça. Essa intolerância de ser agredido, xingado e sofrer racismo está demais. Peço desculpas ao público presente e aos fãs que estão sabendo agora desse ocorrido", disse Nego do Borel ao jornal Extra, do Rio de Janeiro, cidade onde aconteceu o show.

A assessoria de imprensa do cantor detalhou o ocorrido. "Desde o início do show, o Nego estava sendo ofendido por esse cidadão, sendo chamado de 'preto', 'sujo', safado 'nego de m'. 'Sai daí, você não canta nada'... Na metade do show, o cara começou a tacar latinha e gelo nele e nos dançarinos. O Nego ainda pediu para o cara parar. Ainda dizia: 'Pô, meu amigo, qual o problema? Só porque eu sou pretinho? Me deixa'. Teve uma hora que ele chamou o nego de sujo, safado e fedorento e começou a confusão. Na verdade, quem foi agredido foi o próprio Nego, tanto fisicamente como integralmente".

Veja vídeo da confusão

Da redaçaõ Nego do Borel se envolve em briga durante show; veja vídeo

adblock ativo