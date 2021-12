Natália Lage e outros atores curtem feijoada da Negra Jhô

A atriz Natália Lage, que integra o elenco da série Tapas e Beijos (Globo), marcou presença na feijoada da baiana Negra Jhô. O evento, que ocorreu neste domingo, 11, no Pelourinho, reuniu outros atores, como Pablo Sanábio e o baiano Edmilson Barros. Jorge Washington, do Bando de Teatro Olodum, e Pisit Mota, do curta O Suicida, também curtiram a festa animada pela Banda Didá.

