Nasce terceiro filho de Saulo Fernandes

O cantor Saulo Fernandes está comemorando a paternidade pela terceira vez nesta quarta-feira, 11. A criança, fruto do relacionamento com Vanessa Gomes, nasceu nesta madrugada, no Hospital Aliança, em um parto normal, com 3,5kg e vai se chamar Saulo.

A escolha do nome foi de Vanessa, casada com o artista há 2 anos e com quem também já tem um filho de 2 anos, Pedro. O cantor também é pai de João Lucas, de 15 anos, fruto de uma relação com a modelo Luiza Hermeto.

Vanessa e o bebê ainda não têm previsão de alta.

adblock ativo