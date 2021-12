Nasce segunda filha de Penélope Cruz

A filha da atriz Penélope Cruz nasceu nesta segunda-feira, 22, em Madri, na Espanha, conforme informou nesta terça, 23, a assessoria de imprensa da clínica Rubem Internacional, onde a criança nasceu. O casal não se pronunciou sobre a chegada da criança.

Penélope e Javier Bardem também são pai de Leo, de dois anos. Na gravidez do primogênito, a atriz não se afastou do trabalho, já que estava filmando "Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas" com Johnny Depp. Ela foi substituída por sua irmã Mónica, que é parecida com Penélope, nas cenas de ação do filme.

Já nessa segunda gestação, a atriz conseguiu ficar em casa, já que não estava filmando, e passou a maior parte da gravidez em Madri, ao lado da irmã.

