Nasce primeiro filho da cantora Sandy

A cantora Sandy, 31, deu à luz ao seu primeiro filho nesta terça-feira, 24. Por meio das redes sociais, ela comemorou o nascimento do filho, fruto do casamento com o música Lucas Lima, 31.

"Nasceu nosso meninão!!!!!!! Chama-se Theo Scholles Lima. Veio lindão, com 48,5 cm, pesando 2,9 kg e cheio de saúde, graças a Deus!", anunciou em uma rede social.

adblock ativo