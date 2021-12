Nasce o segundo filho de Claudia Leitte

A cantora Claudia Leitte deu à luz a Rafael nesta madrugada, no Hospital Aliança. Ela chegou, acompanhada do marido, Márcio Pedreira, no fim de noite de terça-feira, 14, e o bebê nasceu nos primeiros minutos desta quarta, 15. Segundo boletim médico, a cantora e o bebê passam bem.



Claudia Leitte, inclusive, já usou o Twitter para falar com os fãs. "Estou muito feliz amamentando meu Rafael lindo, gostoso e cheiroso. Que Deus te abençoe, filho", postou no microblog. Rafael nasceu aos 11 minutos do dia 15 de agosto, com 3,305kg e medindo 49 cm.

A cantora, que é mãe de Davi, de 3 anos, disse em recente show intimista na web que iria voltar aos palcos já em outubro, dois meses depois do nascimento de Rafael.



Fãs aguardavam cantora - Diversos fãs de Claudia Leitte se reuniram no hospital durante a manhã esperando uma aparição da cantora na varanda do quarto. O fã-clube Doce de Leitte levou uma camisa do Bahia para ela e roupinhas de bebê para Rafael.

