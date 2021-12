Nasce o filho de Rogério Flausino, do Jota Quest

Rogério Flausino é o papai coruja do momento. O cantor usou as redes sociais para apresentar o filho Miguel, que nasceu na manhã desta quinta-feira, 16, para os fãs. O bebê é fruto de seu casamento com Ludmila Carvalho.

"Olá pessoal, eu sou o Miguel Flausino, nasci hoje, 16/04/2015, na parte da manhã, e estou passando aqui pra dizer que to na área, na moral, e pra agradecer todo mundo que mandou mensagens pro meu pai e pra minha mãe sobre a minha chegada!!! Valeu demais, gente!! 6 são jóia!!!", escreveu o cantor, como se fosse uma mensagem do pequeno Miguel.

Rogério, que já é pai de Nina, havia anunciado a chegada do filho no dia anterior. "Amanhã, o nosso trio vai virar quarteto!! Que venha então o Miguelzinho, colorindo nosso presente de futuro!!! ‪#‎diasqñdeixaremosptras‬", comentou.

... Amanhã, o nosso trio vai virar quarteto!! Que venha então o Miguelzinho, colorindo nosso presente de futuro!!! #diasqñdeixaremosptras Uma foto publicada por Rogério Flausino (@flausinojq) em Abr 15, 2015 às 7:45 PDT

