Nasce filho do cantor da Banda Eva Felipe Pezzoni; veja foto

O cantor da Banda Eva, Felipe Pezzoni, publicou duas fotos com o filho recém-nascido, Vicente, em seu perfil oficial no Instagram nesta segunfa-feira, 13. Em uma das imagens, aparecem a mãe, Rossana Agnoletto, o pai e o filho ainda com roupas de hospital.

Na rede social, o artista não conteve a felicidade ao apresentar para os fãs e seguidores a fotografia com o primogênito. "Através de Deus e do nosso amor gerar um anjo de luz tão precioso #vicente", escreveu Felipe em uma das publicações.

O nascimento do filho do líder da banda Eva já era esperado desde janeiro deste ano, quando a assessoria de imprensa de Felipe divulgou que a sua esposa estava grávida de cinco meses.

❤️❤️❤️👪 Uma foto publicada por Felipe Pezzoni - Eva (@felipeeva) em Abr 13, 2015 às 12:04 PDT

😭😭😢😢😢😢 Através de Deus e do nosso amor gerar um anjo de luz tão precioso!! 👪❤️❤️❤️ #Vicente Uma foto publicada por Felipe Pezzoni - Eva (@felipeeva) em Abr 13, 2015 às 11:30 PDT

