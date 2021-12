Nasce filha de Thiago Lacerda e Vanessa Lóes

Vanessa Lóes tem mais um motivo para comemorar o Dia das Mães, neste domingo. Nesta sexta-feira, 9, nasceu a segunda filha da atriz com o também ator Thiago Lacerda. Os dois já são pais de Gael, de 6 anos, e Cora, de 3.

Segundo o site "Ego", a informação foi confirmada pela assessora e irmã de Thiago, Juliana, que disse não saber mais detalhes pois está de férias nos Estados Unidos.

No início da tarde, no Instagram, o ator deu pistas sobre o nascimento da filha: "Dia 9 de maio... Dia lindo! Cheio de luz!", escreveu ele.

Há dois dias, Vanessa publicou uma foto do barrigão na mesma rede social: "Selfie del Barrigon no #elevador".

A recém-nascida ainda não tem nome. No programa "Encontro", com Fátima Bernardes, exibido no dia 27 de março, Thiago Lacerda disse que o casal gosta de ter a "participação" da criança na escolha do nome.

"Gostamos de deixar a figura participar dessa escolha. É muita responsabilidade escolher o nome de alguém para não considerar a pessoinha. Ela não vai dizer nada, mas tem uma interação que faz parte do processo de escolha", analisou.

