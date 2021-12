Nasce filha de Kate Middleton e Príncipe William

Nasceu a primeira filha de Kate Middleton com o Príncipe William. Ela deu à luz na manhã deste sábado, 2, no hospital St. Mary, em Londres (Inglaterra). A menina nasceu às 8h34 local (4h34 em Brasília), pesando 3,7 kg, segundo comunicado oficial do palácio de Kensington. Mãe e bebê passam bem.

A pequena veio ao mundo na ala chamada de Lindo Wing, onde nasceram os irmãos William e Harry, além de George, primogênito dos duques de Cambridge. William acompanhou o parto. O nome da criança ainda não foi divulgado.

Na porta do hospital, centenas de fãs levaram bandeiras e faixas da Inglaterra enquanto esperavam pelo nascimento da criança.

