Nasce a filha de Henri Castelli

Maria Eduarda, filha do ator Henri Castelli e Juliana Despirito, nasceu no início da manhã deste sábado, 11, às 6h39, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O parto foi uma cesariana. A menina tem 48cm e pesa 3,15kg, segundo a assessoria de imprensa do ator.

No perfil do Instagram, Henri Castelli anunciou a chegada da filha: "Com esse Pezinho aí começamos uma nova história .... Duda 2014", escreveu o ator na legenda da imagem.

Henri já é pai de Lucas, de 7 anos, fruto do casamento com a modelo Isabelli Fontana.

