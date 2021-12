Nasceu nesta segunda-feira, 10, a filha de Champignon, ex-integrante do Charlie Brown Jr. e A Banca, morto em setembro de 2013. A criança é fruto de seu casamento com Claudia Campos.

O anúncio foi feito por Lena Papini, baixista da banda A Banca, grupo formado com ex-integrantes do Charlie Brown Jr. após a morte do cantor Chorão. Ela postou uma mensagem de boas-vindas para a criança no Twitter.

A Slepinha nasceu!!!! Seja bem vinda, Maria Amélia, ja tem muita gente que te ama. Champ, temos mais uma parte sua viva entre nos. — Helena Papini (@lena_freak) 10 fevereiro 2014

Quando o músico morreu, Claudia estava no quinto mês de gestação. Na época, ela anunciou o nome da menina em um desabafo na internet: "[...] Eu e Maria Amelinha estamos aqui ainda neste plano te amando e esperando a hora de nos reencontrarmos e continuarmos nossos tantos sonhos juntos!".

Suicídio

No dia 8 de setembro, Luiz Carlos Leão Duarte Júnior, o Champignon, e Claudia saíram para jantar com um casal de amigos. Ao ser deixado na porta de casa, o músico se despediu agradecendo por tudo e pediu desculpas caso tivesse feito algo errado.

Depois, ele se trancou em um quarto e deu dois disparos de arma de fogo. O primeiro tiro teria sido um teste e foi feito em direção ao chão, e o segundo do lado direito da cabeça.

O baixista, de 35 anos, foi encontrado morto em seu apartamento no Morumbi, na Zona Sul de São Paulo, por Claudia.

O músico deixou outra filha, Luiza, de 8 anos, fruto do seu casamento com Nicole Mecatti.

Da Redação "Nasce a filha de Champignon", diz baixista do grupo A Banca

adblock ativo