"Não tinha nada para comer", diz Renner na TV

A vida não está fácil para Renner, que recentemente se envolveu em um acidente de carro e se separou da dupla com Rick. Neste domingo, 18, ele resolveu falar em entrevista ao Domingo Espetacular, programa da Record. "Eu tinha meu salário que eu pago a pensão dos meus filhos. Aí tinha de fazer minhas compras, comprar minhas roupas, porque artista precisa de roupa. Ontem a gente não tinha nada em casa para comer, aí um amigo me mandou R$ 1.000", revelou.

O cantor, que diz receber um salário de R$ 15 mil, está passando por dificuldades. "Eu cumpri meu mês então dia 10 eu queria receber meu salário. Queriam vir aqui pegar meu carro que é a única coisa que me restou para pagar a fiança e o conserto do outro carro. Aí eu falei assim: peraí gente, aí vou ficar como?".

Renner afirmou receber menos que Rick, com quem fazia dupla. Agora em carreira solo, Renner pretende investir no gospel. "A subsistência minha e da minha família é o meu cantar, mas posso cantar o que quiser. Se eu precisar de ajudo vou pedir ajuda e se precisar de mendigar o pão, vou mendigar. Estou preparado para qualquer situação. Tendo meu cafezinho, minha mulher para dormir comigo, minha mãe, que é a coisa mais linda que deus me deu. Queria dar muito mais, mas não pude".

Ao saber das afirmações de Renner, Rick se manifestou na madrugada desta segunda-feira, 19. "Tudo o que eu tenho a dizer é que peço e oro a Deus para que dê ao Renner capacidade de lutar e de se reencontrar na música ou em qualquer coisa que queira fazer. 28 anos de parceria não me permite desejar outra coisa a não ser o melhor que Deus tiver para sua vida independente do que diga a meu respeito. Não estaremos mais juntos, mas desejo do fundo do meu coração que Deus esteja em cada segundo de sua vida", escreveu.

adblock ativo