"Não sou gay", diz Luan Santana em entrevista

Luan Santana falou mais uma vez sobre a sexualidade. Desta vez foi para o jornalista Sérgio Martins, da revista Veja, que pergungou se o cantor era gay. "Não, não sou", disse o cantor. O jornalista ainda insistiu: "Me falaram que você tinha um caso com Sorocaba", "Sorocaba? Não, não... Sorocaba é um grande amigo. Ele foi uma pessoa muito importante na minha carreira porque foi ele quem compôs 'Meteoro', primeira música minha que bombou no Brasil todo", explicou o sertanejo.

Luan também disse que não sabe se foi traído, pelo menos que ele saiba. ""Que eu saiba, não. Mas a gente nunca sabe, né? Mas acho que sim, todo mundo já foi, eu acho. Além do mais nesse mundo de hoje".

