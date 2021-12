"Não negaram", diz diretor de revista sobre affair de Neymar

Sérgio Xavier, diretor de redação da revista "Playboy, afirmou que a equipe de Neymar não negou à publicação a informação do caso do jogador com Patrícia Jordane. "O affair da moça com Neymar era público, a notícia foi publicada no Brasil e no exterior. Entramos antes em contato com o estafe do jogador e o relacionamento não foi negado", disse, em entrevista ao Uol.

Em nota divulgada em seu site, o craque alegou que a revista divulgou "uma mentira sobre a vida pessoal", além de utilizar seu nome indevidamente.

De acordo com o Uol, aé o fechamento da matéria, a editora Abril ainda não havia sido notificada sobre a decisão da justiça, emitida pela 3ª Vara Cível da Capital, que determina a suspensão imediata das vendas das revistas "com o uso do nome do atleta, notadamente contendo a afirmação 'a musa que encantou Neymar'", sob pena de multa diária de R$ 10 mil.

"Não recebemos a notificação judicial. A revista segue na banca normalmente. Claro que nosso jurídico tem uma defesa preparada para permitir que a revista siga circulando, mas de forma nenhuma iremos descumprir nada", disse Sérgio Xavier.

O advogado do jogador não foi localizado pelo portal para comentar o caso.

adblock ativo