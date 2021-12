"Não foi fácil casar virgem", diz esposa de Kaká

A mulher do jogador Kaká, Carol Celico, admite algo que todo mundo já imaginava: "Sempre sonhei em casar virgem. Mas não foi fácil". A cantora deu a declaração para a edição de outubro da revista Claudia e revelou que só conseguiu casar virgem, aos 18 anos, porque em dos, dos três anos que namoraram, Kaká jogava no exterior.

À revista, Celico também disse que não quer ter mais filhos. "A maternidade é maravilhosa, mas acaba com a intimidade do casal. Quando a gente sai pra jantar, o assunto é filho. Tudo gira em torno das crianças", falou. Tá na hora do casal passar a ler mais e se inteirar sobre o que acontece no mundo para terem assunto - nem que seja discutir se Nina deve ficar com Tufão ou Jorginho.

Celico e Kaká já são pais de Luca, 4 anos, e Isabella, de 1 ano.

