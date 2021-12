Não é Viviane: Mulher assume protagonizar vídeo de sexo

O caso do vídeo de sexo envolvendo o nome de Viviane Araújo pode ter chegado ao fim. Segundo a coluna Retratos da Vida, do jornal Extra, um casal assumiu ser o protagonista das imagens que causaram transtornos na vida da atriz na última semana.

No vídeo, gravado em São Paulo por câmeras de segurança, aparecem um empresário, de 36 anos, e sua amante, de 31, que não querem ter as identidades reveladas.

Em entrevista à coluna, eles falaram que a filmagem foi feita na madrugada do dia 14, quando deixaram uma balada no bairro do Morumbi, após comemorarem o aniversário dela.

"Saímos de lá com a intenção de ir para um hotel mais próximo. No meio do caminho, ela descobriu que estava sem documento de identidade e, por isso, não dava para irmos ao hotel. Ela tinha bebido um pouco. Eu não bebo. A gente começou com algumas carícias dentro do carro, e como ficou uma situação apertada, nós decidimos parar ali", contou o empresário, que revelou ter ficado bastante assustado com a repercussão do vídeo.

O empresário e a amante, que estão juntos há nove anos, falaram ainda que nunca fizeram sexo na rua. "Foi a primeira vez", disse o empresário.



Ainda segundo a publicação, nesta segunda-feira, 29, o casal deve fazer um boletim de ocorrência e esclarecer os fatos, com o intuito de preservar Viviane, que desde o início negou envolvimento com o vídeo. O advogado do casal, Nelson Gomes de Souza, falou que o empresário e a amante pretendem tomar as medidas legais para coibir a divulgação do vídeo, retirando-o da web. Além disso, eles também devem processar quem divulgou a gravação.

