"Não acreditem em tudo o que vocês veem", diz Neymar a fãs

Neymar resolveu falar sobre uma foto que voltou a circular nos últimos dias e causou o maior burburinho nas redes sociais. Na imagem, ele estaria fumando um "cigarro suspeito" em uma varanda de hotel.

O jogador, no entanto, esclarece que não é ele quem está na foto, mas um dublê espanhol do jogador chamado Nicolau Pamies Dos Santos, mais conhecido como Nico.

"Não dá pra acreditar que tem gente acreditando que sou eu mesmo nessa foto fumando, né? Não fumo, não gosto nem do cheiro do cigarro, mas não tenho nada contra quem fuma. E o Nico, o meu dublê que foi fotografado fumando, é muito gente boa !! Pra piorar a foto é de 2013 !! Galera !! Vamos combinar... Não acreditem em tudo o que vocês veem na Internet, beleza? Abs!!", escreveu o jogador, em seu perfil no Facebook.

Em 2013, o site do jornal italiano Gazzetta dello Sport também cometeu o enganado pela grande semelhança entre o jogador e Nico, e publicou uma galeria de fotos com "ídolo" vestindo um roupão e fumando, no que seria intervalo da gravação de um comercial de TV.

Na época, Nico confirmou que seria ele e não Neymar em entrevista à imprensa. "Eu fumo. Estava fumando e não vi nada. Pensaram que era Neymar, mas sou Nico e tenho minha vida privada", disse.







Não dá pra acreditar que tem gente acreditando que sou eu mesmo nessa foto fumando, né ?Não fumo, não gosto nem do... Posted by Neymar Jr. on Quinta, 25 de junho de 2015

adblock ativo