Nando Reis e Harmonia são algumas atrações do Madre Verão

Kid Abelha, Paralamas do Sucesso, Psirico, Timbalada, Natiruts e Araketu são algumas das 20 atrações que vão comandar os palcos do Madre Verão, que acontece de 11 de janeiro a 2 de fevereiro, em Madre de Deus, que fica a 63 km de Salvador.

A decima primeira edição do evento vai acontecer sempre as sextas e sábados, com shows iniciando às 21hs. No primeiro dia da festa, que acontece nessa sexta-feira, 11, o público vai poder conferir os show de Harmonia do Samba e Rapina. Já sábado, 12, as atrações são as bandas Filhos de Jorge e Cidade Negra.

Segundo a produção do evento, para ter acesso aos show a população precisa levar o ingresso solidário, que varia entre alimentos, ítens de higiene pessoal e fraldas.

Confira a programação completa e os ingressos para cada dia de show:

11/01 - Sexta (1 pacote de leite em pó 200g)

Harmonia do Samba e Rapina

12/01 - Sábado (1 kg de açúcar)

Filhos de Jorge e Cidade Negra

18/01 - Sexta (1 pacote de café 250)

Kart Love e Kid Abelha

19/01 - Sábado (1 kg de feijão)

Ana Carolina e Levaê

25/01 - Sexta (1 creme dentral 90g + 1 sabonete 90g)

Fantasmão e Psirico

26/01 - Sábado (1 pacote de fraldas)

Nando Reis e Negra Cor

01/02 - Sexta (1 pacote de macarrão 500g)

Timbalada e Natiruts

02/02 - Sábado (1 kg de arroz)

Os Paralamas do Sucesso e AraKetu



adblock ativo