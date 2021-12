Nanda Costa será capa da Playboy por R$ 3 milhões

Depois de muito negociar, Nanda Costa finalmente fechou com a Playboy e aceitou fazer o ensaio nu por R$ 3 milhões.



A informação é do colunista Leo Dias, que contou ainda sobre o lugar onde serão feitas as fotos: nas praias da ilha de Cuba. O contrato será assinado nos próximos dias, de acordo com o empresário da atriz, Marcelo Sebá. Nanda será capa do mês de agosto da revista masculina, edição especial de aniversário da publicação.

Ainda segundo o empresário da atriz, Nanda se recupera de uma cirurgia de implante de silicone. Entretanto, a intérprete de Morena, em Salve Jorge, não aumentou o tamanho dos seios. Segundo Sabá, ela tinha excesso de tecido mamário e, por isso, decidiu fazer a cirurgia.

