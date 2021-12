Nanda Costa recusa R$ 2 milhões para posar nua

A atriz Nanda Costa, que interpreta Morena em Salve Jorge, recusou uma proposta de R$ 2 milhões para posar nua na revista Playboy. O argumento para se negar a estrelar a publicação é coerente. A atriz disse que seria irresponsável ela, que interpreta uma vítima de exploração sexual e tráfico humano, posar nua neste momento.

Com um novo diretor, saiu Edson Aran para a entrada de Thales Guaracy, a Playboy pretende deixar de lado ensaios com mulheres frutas, desconhecidas, panicats e ex-BBBs e apostar em mulheres mais conhecidas - e desejadas - do público masculino.

