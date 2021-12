Nanda Costa embarca para Cuba para fazer fotos da Playboy

Nanda Costa está de malas prontas para embarcar para Cuba ainda esta semana. A atriz, que ganhou destaque com a personagem Morena, em Salve Jorge, vai ao país fazer as fotos do ensaio sensual para a edição de aniversário da Playboy, segundo informações da coluna Retratos da Vida. A beldade posará para as lentes de Bob Wolfenson.

Apesar de nunca ter sido confirmado, especula-se que a atriz vai embolsar R$ 3 milhões para tirar a roupa e estampar a capa da revista masculina do mês de outubro.

adblock ativo