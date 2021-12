Nanda Costa descarta posar nua... por enquanto

A atriz Nanda Costa, que interpreta Morena em Salve Jorge, jogou um balde de água fria nos marmanjos que pretendiam vê-la como veio ao mundo. Em entrevista ao jornal Extra, a atriz disse que é assediada por revistas masculinas para protagonizar um ensaio nu. "Não faria agora, não me vejo ali. Acho que não combina comigo. Já fiz uma vez um ensaio sensual, do qual me arrependo, mas, ok, está feito", afirmou.

