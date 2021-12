Nanda Costa coloca parafuso na mão após cirurgia

Depois de quebrar o escafoide, um dos oito ossos que formam o carpo (conjuto de ossos próximo à mão), Nanda costa, de 27 anos, teve que fazer um cirurgia para colocar um parafuso.

Para brincar com a situação, na manhã deste segunda-feira, 28, a atriz compartilhou no Instagram uma foto do seu raio-X.



"Entrei na....Agora tenho um parafuso a mais pra apertar! #parafóide #escafuso #mão de ferro #verãocomgesso", escreveu a atriz.

adblock ativo