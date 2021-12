Nana Gouvêia se irrita com censura a publicidade de motel

Nana Gouvêa usou o Twitter nesta quinta-feira, 18, para falar sobre a suspensão da propaganda de um motel pelo Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar). Segundo a coluna de Ancelgo Gois, em O Globo, a suspensão se deu por conta que a publicidade utiliza um símbolo infantil, no caso, um panda, em uma campanha que apela para a sensualidade. "Conar: Vocês não têm nada realmente importante pra fazer, não é!? Quantas surpresas... Eu nem sabia que esse outdoor ainda estava lá! E não acho que bichinho de pelúcia seja artigo de exclusividade infantil! Eu adoro bichinhos de pelúcia! E qual é a mulher adulta que não se derrete toda ao ganhar um? Ah! Quanta falta do que fazer, né? Que preguiça da hiprocrisia demagoga de quem usa de subterfúgios para mascarar suas verdadeiras intenções! O que será que está verdadeiramente por trás dessa atitude do Conar? Para onde estão querendo desviar a atenção?", postou.

Ela ainda aproveitou para cobrar do motel. "O prazo de uso da imagem contratado já venceu, vocês deviam é me pagar para usar minha imagem fora do prazo", finalizou.

adblock ativo