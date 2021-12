Nana Gôuveia publica carta de desabafo na web

A modelo Nana Gôuveia, criticada pela imprensa americana ao posar entre os destroços do furacão Sandy, que passou em Nova York, resolveu desabafar neste domingo, 4. Após ser ameaçada de morte por hackers e motivo de piada nas redes sociais, ela resolveu desabafar em inglês antes de dar uma entrevista ao Fantástico, que vai ao ar neste domingo.

Confira a íntegra do desabafo:

"Como se já não bastasse a quantidade de mentiras absurdas e ofensas que escreveram contra mim na última semana, agora, só para variar, alguém se achou no direito de denunciar uma imagem do meu rosto no Facebook como imprópria e estou bloqueada novamente.

Desta vez, durante 7 dias. Meus amigos mais fiéis sempre me dizem: 'O problema é que você é muito legal, você chora sozinha em casa, escondendo sua dor enquanto as pessoas, desta vez a nível mundial, atiram pedras em você de forma injusta'. Depois de dar entrevistas para os veículos mais importantes do mundo e ver sua edição maliciosa e tendenciosa, eu só tenho que dizer que sinto muito.

Eu sinto muito por essas pessoas ruins que têm cabeças sujas e apenas veem o mal em tudo. Eles dizem que eu quero aproveitar da desgraça dos outros... Mas estão em pleno vapor, vendendo jornais, anúncios em seus sites, lucrando com patrocinadores no topo ... E têm a coragem de dizer isso , que eu que estou tentando tirar proveito da tragédia dos outros! Sério!? Em nenhum momento ...

Eu não cobrei nada por essas fotos, eu as fiz como pedido de um jornalista , de um site sério e honesto, o EGO. Se me acharam sexy nas fotos, eu entendo que façam montagens. São hilárias! Mas quanto às vítimas do furacão, do fundo do meu coração, eu sinto muito por todas as suas perdas e desejo que se recuperem logo. Vou orar por vocês. Fiquem com Deus.

A partir de agora eu pretendo não falar mais sobre esse assunto. Espero que ninguém faça coisas piores ou piadas inapropriadas com a tragédia que aconteceu nos EUA, pois nem todo mundo tem o mesmo senso de humor para levar as coisas na brincadeira. Para quem gosta ainda um pouco de mim, Deus também os abençoe. Também quero pedir perdão pelo meu inglês ruim e àqueles que sentiram prejudicados com as fotos, eu não tinha a intenção de ofender ninguém. Obrigada por tudo. Amo todos vocês''. - (Tradução: Site Ego)

adblock ativo