Nana Gouvêa é "trucidada" pela imprensa internacional

Depois de publicar fotos sensuais em meio aos destroços provocados pelo furacão Sandy nos Estados Unidos, a modelo Nana Gouvêa está sendo "trucidada" pela imprensa internacional. "Disseram que eu tripudiei em cima da desgraça alheia, coisa que eu jamais faria na vida! Tenho um coração bom. Estou muito chateada", disse ela, depois de ver sua entrevista ao "Inside Edition", da CBS, ser destorcida, segundo a modelo.

Não bastasse isso, neste sábado, 3, ela teve seu perfil no Facebook bloqueado por uma semana. Motivo: uma pessoa inconformada com a atitude da modelo, de "tripudiar" do desastre, a denunciou à administração do site de relacionamento. O pior é que essa pessoa, segundo ela, atribuiu às imagens postadas a conteúdo pornográfico.

Apesar da repercussão ruim, Nana, que mora nos Estados Unidos com o marido, afirma que não sairá do país para voltar ao Brasil: "Não vou abaixar minha cabeça por uma coisa que não fiz de maldade. Não tive a intenção de pisar em ninguém!".

adblock ativo