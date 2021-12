Namoro de Maitê Proença e Nelson Motta chega ao fim

O namoro de Maitê Proença com o jornalista e crítico musical Nelson Motta chegou ao fim. Segundo a coluna Retratos da Vida, do jornal Extra, as suspeitas do término do relacionamento foram levantadas depois que a atriz apareceu sozinha durante a noite de autógrafo do seu livro "Todos vícios", na última quarta-feira, 19, em uma livraria do Rio de Janeiro.

Maitê e Nelson se aproximaram no início do ano, mas decidiram continuar apenas como amigos.

