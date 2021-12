Namoro de Bruna e Neymar azeda mais uma vez

O namoro entre Bruna Marquezine e Neymar entrou em crise novamente. Segundo o site R7, a atriz está incomodada com a falta de vontade de Neymar em se comprometer. A atriz viajou com ele para curtir férias em Ibiza, na Espanha, mas o jogador só queria ficar com os amigos.

Depois de três dias, Bruna voltou correndo ao Brasil. Neymar já deixou claro que ainda é novo para se prender a alguém.

Segundo o site Purepeople, a assessoria de Bruna afirmou ter sido pega de surpresa com a volta dela ao Brasil. "Estava programado que ela fosse direto para os EUA, onde filma a partir do dia 15 de agosto. Até segunda ordem, está tudo bem com eles", disse a representante da atriz.

