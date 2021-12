Namorado de Marc Jacobs posta foto ao lado de Gianecchini

A festa em comemoração aos 50 anos do estilista norte-americano Marc Jacobs, nesta quarta-feira, 10, foi bem animada e contou com a presença de estrelas nacionais, como o ator Reinaldo Gianecchini e a cantora Bebel Gilberto, que fez um pocket show para o aniversariante e seus convidados.

O evento, organizado pela atriz Mariana Ximenes, foi realizado na casa da estilista Gilda Midani, no Rio de Janeiro. O detalhe é que o namorado do Jacobs, o ex-ator pornô gay brasileiro Harry Louis, afirmou, após postar algumas fotos ao lado de Gianecchini, que o ator é um "um cara bem divertido". As imagens, por sinal, mostram os dois bem animados.

Louis, que é mineiro, também fez questão de agradecer a organizadora do evento: "Muito obrigado à linda atriz brasileira Mariana Ximenes, que organizou uma noite linda e inesquecível".



