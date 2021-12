Namorado de Marc Jacobs diz que largou a indústria pornô gay

O namorado do estilista norte-americano Marc Jacobs, o brasileiro Edgard Xavier, afirmou, em entrevista ao colunista Bruno Astuto, que não está mais na indústria de filmes pornô gay. Segundo ele, a decisão foi tomada por conta própria, supostamente sem interferência do amado.

Por causa disso, Harry Louis, como era conhecido no mundo pornô, tornou-se uma figura carimbada nas festas mais badaladas do mundo da moda. Lógico, por influência do namorado, que diretor criativo da Louis Vuitton.

