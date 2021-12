Namorado de atriz vai posar para revista gay

O modelo Raphael Sander, namorado da atriz Carol Castro, é um dos destaques da edição de agosto da revista"Júnior", voltada para o público homossexual. Ele vai aparecer sem roupa, mas nenhuma parte íntima será exibida.

Conhecido internacionalmente, Raphael ficou famoso no Brasil após namorar com Luana Piovani. Com Carol Castro, o romance está a todo vapor e o casal já trocou até alianças de noivado.

adblock ativo