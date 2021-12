Namorado de atriz de Glee é encontrado morto em hotel

Na tarde desta quinta-feira, 10, o empresário Matt Bendik, 35 anos, foi encontrado morto num quarto de hotel nos Estados Unidos. Matt era namorado da atriz Becca Tobin, que atua na série de TV "Glee".

O corpo foi encontrado por uma funcionária do hotel, e ainda não há informações se Becca estava no quarto no momento. Segundo informações do site "TMZ", o casal estava na Flórida numa viagem de negócios.

Fontes próximas contaram que saíram com Becca e Matt na noite da quarta-feira, 9, e tudo parecia normal. Outros amigos de Bendik afirmam que ele não era de exagerar em festas.

Neste mês completa um ano que o ator Cory Monteith, protagonista da série em que Becca atua, também foi encontrado morto num hotel no Canadá. A morte de Cory foi por uma overdose de heroína.

