Namorada de Zezé di Camargo posta foto segurando fuzil

Depois de ganhar repercussão na mídia ao discutir com um internauta e assumir que já estava com o cantor Zezé di Camargo há 9 anos, quando ele ainda estava casado com Zilú, a ex dançarina Graciele Lacerda voltou a se envolver em uma nova polêmica.

A morena postou uma foto em seu perfil do Instagram segurando um fuzil das Forças Armadas. A imagem gerou inúmeras críticas e revolta de vários seguidores que julgaram desnecessária a atitude da namorada de Zezé.

Após as críticas, Graciele apagou a foto.

