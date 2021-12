Namorada de Zezé di Camargo posta foto com os sogros

O romance de Graciele Lacerda e Zezé di Camargo está cada vez mais firme. A namorada do sertanejo até postou uma foto ao lado do cantor e dos sogros, Seu Francisco e Helena.

"Mais uma vez com essas três pessoas q são especiais pra mim", escreveu a morena, na legenda da foto que postou no Instagram.

Graciele, que ainda não é aceita pelos filhos do cantor, é considerada o pivô do fim do casamento de 30 anos de Zezé e Zilu Godoi

adblock ativo