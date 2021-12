Namorada de Zezé di Camargo manda recado para "os invejosos"

Desde que foi deixou o papel de amante para ser a namorada de Zezé di Camargo, Graciele Lacerda resolveu começar a falar sobre a relação e a postar fotos do amado.

Na manhã desta sexta-feira, 20, ela usou o perfil no Instagram para fazer mais uma declaração de amor ao cantor e, no final, aproveitou para alfinetar aqueles que ela chama de "os invejosos".

"Só um detalhe: Os ataques da inveja são os únicos em q o agressor, se pudesse, preferia fazer o papel da vítima!!!", escreveu ela, no final da mensagem.

Na declaração, Graciele fala de amor e da cumplicidade do casal. "Amar é ter vc, é ser feliz com vc, é andar de mãos dadas e saber q vc ta ali, comigo, a todo instante. Amar é deitar no teu ombro e chorar, é desabafar, é rir e sorrir pra tirar foto. Amar é ligar de madrugada só pra dizer q ama, é cumplicidade, simplicidade, confiança, bondade, felicidade, lealdade… Amar é tudo de bom e tudo q há, mas só se for com vc.".



Apesar de só assumir o fim do casamento com Zilu e o romance com Graciele a pouco tempo, Zezé e a namorada já estão juntos há cerca de dois anos.

