Namorada de Zezé Di Camargo diz que namoro começou há 9 anos

Sem querer ou querendo, a ex-amante e nova namorada de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, revelou que o caso com o cantor sertanejo é de longa data, há cerca de nove anos.

A novidade vai de encontro ao que Zezé havia contado quando assumiu Graciele como namorada, afirmando que o envolvimento com a moça surgiu do fim do seu casamento com Zilu. Ele chegou a dizer que muitos não sabiam, mas ele já estava separado da esposa há algum tempo e que o romance com Graciele durava cerca de dois anos.

A declaração de Graciele ocorreu quando ela tentava rebater críticas de um internauta que questionou o namoro do casal e afirmou que ela só está com o sertanejo atrás de fama e dinheiro.

"Flor, eu não estou com ele há 9 meses ou 9 dias. São 9 anos, tempo suficiente para você conhecer uma pessoa, você não acha? Faz essa pergunta para ele. Tenho certeza de que ele vai saber responder melhor do que eu", rebateu Graciele.





