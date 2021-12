Namorada de Cristiano Ronaldo estrela São Paulo Fashion Week

A modelo russa Irina Shayk, namorada do jogador português Cristiano Ronaldo, é uma das mais aguardadas estrelas dos desfiles da temporada verão 2015 da São Paulo Fashion Week, que começa nesta segunda-feira, 31.



Shayk, de 28 anos, desfilará para a Triton na noite de terça, 1º, a segunda da mais importante semana de moda do país e que contará na passarela com 34 marcas até a próxima sexta-feira.



Além da namorada do astro do Real Madrid, a SPFW também terá como destaques Gisele Bündchen e o americano Sean O'Pry, um dos mais badalados modelos masculinos. Na terça, os dois vão desfilar para a Colcci.

Modelo namora o jogador Cristiano Ronaldo, craque do Real Madrid. Foto: Agência Reuters



A 37ª edição da São Paulo Fashion Week será realizada no parque Cândido Portinari, uma área verde com 850 mil metros quadrados inaugurada em dezembro e que é vizinha ao tradicional Villa Lobos.



A programação de amanhã, primeiro dia de desfiles, terá Animale, João Pimenta, Tufi Duek e Cavalera e, em um evento paralelo, será realizado o lançamento do livro de moda "Facehunter", do fotógrafo suíço Yvan Rodic.

