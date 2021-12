Namorada de craque posa para catálogo de moda

Mesmo sem ter conquistado, pela quarta vez seguida, o troféu Bola de Ouro da Fifa, entregue ao melhor jogador do ano, o jogador português Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, não tem muito do que reclamar. Ao chegar em casa, ele foi consolado pela belíssima namorada, a modelo russa Irina Shayk.

O jornal Daily Mail publicou fotos de Irina em um ensaio da coleção 2013 de uma grife de roupas. A publicação, que é inglesa, País que tem verdadeira adoração por CR7, destacou que Irina é um excelente motivo para animar o jogador, que está em baixa no Real. E tem como negar? Confira abaixo as fotos.

<GALERIA ID=17940/>

