O show do cantor Naldo Benny no último dia de Carnaval do município de Lambari, em Minas Gerais, foi marcado por uma confusão entre o artista e o público, na madrugada desta quarta-feira, 10. Segundo o site G1 MG, ele teria começado a apresentação no Bloco Hard Roça atrasado, por volta das 4h, o que desagradou os pagantes, que reclamaram.

Chateado com a situação, Naldo parou o show e começou a discutir com o público, chegando a xingá-lo. "Pessoal, desliga isso aí. Enfia o dedo no c** de vocês, seus filhos das p**. Vocês sabiam que o show estava marcado para essa hora, vocês sabiam disso? O show estava marcado para agora, então vai se f**, vai pegar o dinheiro de volta, p**", disse. "Vai tomar no c**. O show 'tava marcado pra agora, se vocês não foram avisados, f** vocês", completou.

Depois disso, Naldo começou a cantar como se nada tivesse acontecido, mas a essa altura as pessoas estavam ainda mais revoltadas e começaram a atirar latinhas em direção ao cantor, que acabou se retirando do palco, sob vaias e xingamentos.

Da Redação Naldo reage com xingamentos após público reclamar de atraso

Em nota, o artista lamentou o ocorrido e pediu desculpas ao público. "O cantor Naldo Benny lamenta imensamente o ocorrido em Lambari (MG) nesta madrugada de 10 de fevereiro. Ele pede desculpas ao público que estava na casa para assistir seu show e explica que nunca havia passado por uma situação dessas e acabou se alterando com parte de público que já estava ofendendo o artista, antes mesmo do show começar. Inclusive muitos objetos foram atirados no palco durante toda a apresentação. O show começou com 30 minutos de atraso no horário combinado com o contratante, mas nada justifica o ocorrido. Os organizadores do evento não tomaram nenhuma atitude para proteger o artista e a produção do artista acredita que a alteração do público foi consequências do alto nível de bebida alcoólica consumida por eles durante o evento, que era open bar".

adblock ativo