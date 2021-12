Naldo lamenta a morte da mãe: "Vá em paz"

Dona Maria Ivonete Santana da Silva, mãe de Naldo, morreu na noite desta quarta-feira, 30, no Hospital São Lucas, no Rio de Janeiro, vítima de um câncer. Abalado, na manhã deste quinta-feira, 31, o cantor usou as redes sociais para lamentar a perda.

"Nem que eu escreva um livro, não seria suficiente, não caberia todas as palavras de amor pela Senhora! Deus te chamou, nada posso fazer, mais não posso negar nem esconder como vou viver com tanta saudades. Fiz e faria de tudo e mais, muito mais pra te ter comigo, Mulher Guerreira, de Deus, Fiel, amorosa, exemplar, te devo tudo que sou, TE AMO MUITO MÃE, vá em PAZ, orgulho de ser filho da pessoa mais linda! Por dentro e por fora. Nesse mundo igual nunca vi! Contigo vi a verdade na palavra de Deus, combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé ! Dona Maria Ivonete Santana da Silva, TE AMO !!!!!!!", escreveu o cantor, na legenda da foto em que aparece ao lado da mãe.

Na época, ela saiu do hospital apenas para ir à cerimônia do casamento do filho, voltando a ser internada logo depois.

adblock ativo