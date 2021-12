Naldo gasta R$ 28 mil em convite de casamento anti-penetra

Naldo e Ellen Cardoso, a Mulher Moranguinho, estão dispostos a gastar um bom dinheiro para ter a festa de casamento dos sonhos. Para evitar que penetras invadam a cerimônia, que acontece no dia 23 de setembro, no Rio de Janeiro, os convites terão um cartão com um código de barras único, que será usado para abrir a porta do local do evento.

De acordo com a coluna Retratos da Vida, assim que os 300 seletos convidados passarem por uma espécie de roleta eletrônica, um e-mail personalizado é enviado ao convidado agradecendo a sua presença. Além disso, o casal escolheu um convite com papel italiano texturizado que contém o brasão da nova família e as iniciais do casal, além de aroma especial que está sendo desenvolvido por uma ex-perfumista da Chanel. O custo do convite? Aproximadamente R$ 28 mil.

