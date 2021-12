Naldo fecha agenda para folia

O dia 7, na agenda do cantor Naldo, que é uma das sensações do momento da música no País, está fechada para o Carnaval de Salvador. E ele já prepara até um repertório especial para encantar os foliões que forem ao camarote Salvador, em Ondina.

"Será minha primeira vez na festa. Por isso, minha expectativa está alta", contou ele. Apesar da data reservada para o espaço, a assessoria do camarote ainda não confirma a presença dele.

Antes do Carnaval, de qualquer sorte, Naldo garante que vai estar no ensaio do Harmonia, dia 4. Já na folia, o cantor diz que há possibilidade de estar com Ivete Sangalo e com Carlinhos Brown.

