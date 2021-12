Nakamura ganha processo contra ex de Sidney Sampaio

Carol Nakamura ganhou um processo contra a ex de Sidney, Juliana Gama Benevides de Barros. Na última terça-feira, Carol e Sidney foram vistos no 4º Juizado Criminal do Leblon, no Rio de Janeiro, para uma audiência, segundo a coluna Retratos da Vida, do jornal Extra.

A repórter do "Domingão do Faustão" (Globo) entrou com uma ação de difamação e injúria (número 0172543-16.2014.8. 19.0001), por causa das postagens feitas por Juliana nas redes sociais.

Conforme descrito no processo, Carol era alvo de críticas de Juliana, todas as vezes que postava foto ao lado do enteado, Leonardo. A mãe do menino que chegou a acusar Carol de querer roubar a criança.

