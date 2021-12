Na reabilitação, cantor Renner decide gravar CD gospel

Após passar apenas três dias em uma clínica de reabilitação, o cantor Renner - que foi preso por se envolver em um acidente alcoolizado no dia 26 de dezembro - decidiu lançar um disco gospel. O projeto do álbum começou em 2010, segundo o UOL em uma publicação desta quinta-feira, 15.

De acordo com uma fonte da matéria, Renner não é evangélico, mas fala muito de Deus. Rick, ex-companheiro de dupla, irá ajudar na produção do disco que ainda não foi gravado.



Rick também está trabalhando no seu próprio álbum solo e já começaram os ensaios das gravações.

A dupla já estava afastada por um tempo, mas o acidente foi o estopim para que o fim da carreira de Rick & Renner fosse anunciado. "É sabido por todos que ficou insustentável a continuação da dupla no mercado musical", disse uma publicação do site dos cantores.

