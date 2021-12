Muzenza traz prévia de Carnaval para ensaio

O ensaio da banda Muzenza, que acontece na próxima quarta-feira, 30, na Praça Tereza Batista, no Pelourinho, vai levar uma prévia do desfile do bloco afro para o carnaval 2013, que este ano traz como tema "A dança afro na Bahia".

Na próxima edição do ensaio, a percussão da banda será acompanhada pelas vozes de Gilmelândia e Larissa Luz, além da banda Adão Negro. Os ingressos custam R$20,00 (inteira) e R$10,00 (meia).

