Muzenza convida Magary Lord e Aloísio Menezes

O próximo ensaio de verão da banda Muzenza, que acontece na próxima quarta-feira, 9, a partir das 20h, no Largo Tereza Batista, no Pelourinho vai contar com a participação de Magary Lord e Aloísio Menezes.

Durante os ensaios, que acontecem todas as quartas-feiras de janeiro, o bloco afro Muzenza se prepara para o carnaval 2013, quando vai levar para a avenida o tema "a dança afro da Bahia", homenageando importantes artistas que conectaram a dança negra da Bahia com o mundo. Os ingressos custam R$20 a inteira e R$ 10 a meia.

