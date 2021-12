Músicos se unem para ajudar Paulo Perrone

Cerca de 3 mil pessoas prestigiaram o segundo Festival Pela Paz promovido pelo grupo Estakazero neste domingo, 11. Músicos de bandas como Adão Negro, Seu Maxixe e Cascadura se esforçaram para marcar presença no evento que teve como único objetivo ajudar o baterista Paulo César Perrone, que foi baleado na cabeça em 19 de julho de 2011 após um assalto.

Os integrantes da banda Adão Negro mal descansaram do show que realizaram pela manhã, mas fizeram questão de se apresentar no palco do Bahia Café Hall, na Avenida Paralela. "O que aconteceu com o Perrone me tocou muito, não poderia deixar de abraçar a causa", contou Serginho, vocalista.

O percussionista da Estakazero, Márcio Oliwer, afirmou que chegou a promover a venda de ingressos por meio das redes sociais para ajudar o amigo. "Perrone e eu temos bastante afinidade. Entrávamos em sintonia quando tocávamos juntos", conta ele, que conseguiu vender 20 ingressos para o evento.

O apoio dos amigos e a presença do público alegrou Lúcia Roriz, 58 anos, que não se cansa de lutar pela melhora do filho. A ausência de plano de saúde torna a assistência domiciliar de Perrone ainda mais cara. Para sanar a dívida do tratamento e manter o serviço, Lúcia conta com a arrecadação da bilheteria do show. "Eu só tenho a agradecer a toda essa gente", diz ela, que sonha em ver o filho bem.

